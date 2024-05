Kas hittsingel tõesti varastati? Superstaar Beyoncé kaevati kohtusse

Plagiaadisüüdistus ulatub sellest kaugemalegi. Nimelt väidab bounce-muusika ansambel Da Showstoppaz, et Big Freedia laul «Explode» jäljendab ilma loata omakorda nende 2002. aasta laulu «Release a Wiggle», sest «Explode'i» refräänis kõlavad veidi muudetud sõnad «release your wiggle». See fraas kõlab ka Beyoncé laulus, mistõttu on hagis kostjatena välja toodud Beyoncé, Big Freedia, Jay-Z ning Sony Music.

Hagi järgi kasutab «Explode» unikaalseid ja meeldejäävaid laulusõnu ning muusikalist kompositsiooni, mille esialgne autor on hoopiski Da Showstoppaz. Hagis on välja toodud, et kostjad kasutasid sõnu, meloodiat ning arranžeeringut, mis kuuluvad autoriõigustega kaitstud laulule. «Iga inimene, kes kuulab kõrvuti «Release a Wiggle'it» ja «Explode'i», saab aru, et need kaks laulu on märkimisväärselt sarnased.»