Lavastuse kunstnik Kristjan Suits: ««Rahamaa» lava on midagi sellist, mida endise filmikunstnikuna olen igatsenud teha, mul on olnud soov teha midagi filmilikku, segada laval teatrit ja filmi ning nüüd tekkis see võimalus. See lavakujundus on dünaamiline, aga ka keeruline. Kui mastaabilt kuulub «Rahamaa» kujundus kolme kõige suurema hulka, siis tehniliselt on see kindlasti kõige keerulisem lava, mida olen teinud.»