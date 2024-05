Juurikas. Nunnad hoos

Kus on siseminister? Miks siseminister tööl ei ole? Mis valitsus see on ilma siseministrita? Kujutage ette: mina, peaminister, tulen tööle, tahan siseministriga nõu pidada. Täpsemalt öeldes mitte nõu pidada, sest nõu pidada saavad vaimsel tasemel võrdsed inimesed. Tahan anda siseministrile korraldused viivitamatuks täitmiseks, aga siseministrit pole. Kus on siseminister?