PUHAS NOSTALGIA Kuidas mäletavad eestlased seebiseriaali «Metsik roos»?

Töösse on läinud omapärase ideega dokumentaalfilm, millesse on kogutud inimeste mälestused 1993. aastal ETV eetrisse jõudnud seebiseriaalist «Metsik roos». Filmi produtsent on Liis Nimik, lavastajad Kristen Aigro ja Miguel Llanso ning tootjafirma Klara Films. Filmi arendust toetavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvusringhääling.