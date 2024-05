Tüdrukutebändi endine liige: Backstreet Boysi Nick Carter vägistas mu

Nimelt meenutas Schuman, et päev pärast vägistamist võttis Nick Carter temaga telefonisõnumi teel ühendust ning küsis, miks Schuman sundis teda midagi sellist tegema. «See sõnum ehmatas mind,» ütles Schuman. Nick Carter on väiteid eitanud.

Schuman selgitas, et ta ei tahtnud toona Carteri vastu süüdistust esitada, kuna ta oli just lahkunud tüdrukutebändist Dream ning kartis, et Backstreet Boysi lauljale süüdistuse esitamine mõjutab negatiivselt tema karjääri. «Ma rääkisin oma mänedžerile, et tahaksin kuriteost teada anda. Tema selgitas, et kogu riigis ei saaks keegi mind võimsamalt kohtusse kaevata kui Nick Carter. Mänedžer lisas, et kuna ma tahan omale nime teha, siis ma rikuksin kõik sellega ära,» selgitas laulja. «Ma olin Dreamist lahkudes nii haavatavas olukorras. Mul polnud majanduslikku kindlust ja ma sain aru, et süüdistuse esitamine lihtsalt pole mõeldav.»

Nick Carter. Foto: Richard Shotwell

Schuman üritas Carterit pärast rünnakut tükk aega vältida. «Mul tuli see poolteist aastat välja. Hakkasin jälle muusikaga tegelema ja üritasin sooloartistina edasi pürgida. Ühel hetkel sõlmisin lepingu Kenneth Creari management-firmaga ning sain teada, et Kenneth on Nicki jaoks nagu pereliige. Ühel hetkel pakkus Kenneth, et Nick on salvestanud laulu, millele mina võiksin ka peale laulda,» meenutas laulja.

Schumanis tekitas mõte Carteriga laulu salvestamisest vastakaid tundeid, aga sellest hoolimata otsustas ta oma vägistajaga duetti laulda. Pärast dueti salvestamist pidi ta esinema Sony Recordsi juhtide ees ning Carter lubas seda Schumaniga koos teha. Schumanile ei jäänud muud võimalust, sest see tundus parim viis oma karjääri edendada. «Kõik käis mul üle pea. Ma just seda kõike üritasingi kogu hinna eest vältida, aga mul oli seda ärivõimalust vaja. Kui ma teda nägin, siis ma tardusin. Mul oli hirm ja ma olin ta vastu jahe. Aga laulsime dueti ära. Pärast seda ta ütles, et ilmselgelt me ei meeldi teineteisele. Need olid viimased sõnad, mida ta mulle ütles.»

Plaadifirma ninade ees koos Carteriga esinemine ei andnud ikkagi soovitud tulemust. «Nädalaid pärast esinemist teatas Kenneth, et plaadifirma meelest ma olin nõrga häälega. Ja ei taha minuga tegemist teha. Mulle öeldi, et plaadifirma tahaks ainult koos Nickiga töötada ja pole minust huvitatud. Olin 20-aastane. Sel hetkel mulle tundus, et ongi kõik.»

Carter on Schumani süüdistust eitanud alates sellest, kui laulja 2017. aastal sellest blogipostituses kirjutas.

Schuman leiab, et Carter tegi temaga pärast vägistamist dueti ainult seepärast, et mehel oleks seda hiljem võimalik nii-öelda alibina kasutada. «Ma arvan, et see oli tema poolt põhjalikult läbi mõeldud samm,» usub Schuman.