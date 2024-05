REPORTAAŽ Kuidas 10 miljonit häält annab kokku ühe keele

Tähelepanuväärselt on Barcelona linn, mis on nii kunstist kui ka kirjandusest küllastunud. Ilmselgelt ei ole paar päeva ühes kultuuriruumis, mis tõenäoliselt jääks ka pikemal viibimisel oma rikkalikkuses ja sügavuses hoomamatuks, piisav, et keelest täielikult aimu saada. Ent see on täpselt piisav, et mõneti pinnapealselt mõista, mis on ühe keele ja kultuuriruumi tähelepanuväärsemad eripärad.