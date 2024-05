UUS ALGUS Eesti tippnäitleja jätab koduteatriga hüvasti

Neljapäevases saates «OP» põhjendas Margus Tabor otsust sellega, et tahaks midagi muud proovida ning tema jaoks on selleks õige aeg käes. «Ühel hetkel, ja minu vanuses, hakkab selline tunne, et äkki võiks oma elu viimase perioodi elada nii, nagu ma tahan,» põhjendas näitleja.

Kui Owe Petersell Taborit sõnakasutuse eest noomis, sõnades, et see ei ole kindlasti Tabori elu viimane periood, vastas Tabor Petersellile, et nooremaks ta siiski enam ei jää.

Seega päriselt teatritööga lõpparvet Margus Tabor ei tee, ka näeb teda edaspidi Ugala teatri lavastustes, millega ta hetkel seotud on. Küll aga paneb Tabor edaspidi rõhku vabakutselise tööle. «Minust ei saa vabakutselist, vaid mu elus tuleb taas see periood,» rõhutas Tabor.

«Teatrijuhiga koos elamise probleem on see, et ma vaatan teatrit ka tema pilguga. Kui etendus jääb ära, siis vabakutselise jaoks tähendaks see lihtsalt seda, et sul on vaba õhtu. Garmengiga koos pean ma pidevalt kaasa mõtlema ning temaga koos muretsema, mis saab, kust tuleb palgaraha ja nii edasi,» selgitas Margus Tabor otsuse tagamaid.

Tabori teatrijuhist abikaasa Garmen rääkis saates «OP», et tema jaoks oli abikaasa otsus üllatus ning teada sai ta sellest põhimõtteliselt viimasena. «Mulle meeldib see, sest me mõlemad oleme mingil hetkel vabakutselised olnud ja see on meid kasvatanud. See on ka võimalus, mis kasvatab sinu enda sisemist vabadust, sest kui sa võtad midagi teha, siis sa tead, et sa teed seda täie rauaga ja kogu hingest,» sõnas Garmen Tabor.

Tabor lõpetas 1984. aastal ning samal aastal asus tööle Rakvere Teatrisse, kus töötas kuni 1988. aastani. Pärast seda viis töö Tabori Nukuteatrisse (1988-1992 ja 1994-1998), Vanalinnastuudiosse ja Tallinna Linnateatrisse. Ugala teatris töötab Tabor alates 2020. aastast.