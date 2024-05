Suur päev Eesti eksperimentaalmuusika maastikul: Kiwanoid avaldas oma teise täispika albumi

««Vanatühi» on väga sci-fi – justkui mingid pisikesed masinad lammutaksid suuremaid masinad. Nagu kari robotprussakaid einestaks digiprügi hunnikus,» kirjeldab albumit kassetiversiooni väljaandja Trash Can Dance’i juhtfiguur Gert Moser.

Kiwanoidi «Vanatühi» on tehnopaganistlik kontseptalbum. Kõik lood on pealkirjastatud sõnaga «eimiski» erinevates keeltes. Kõlapilt on saavutatud unustusse vajunud vahenditega – esimese põlvkonna 4-bitine sülearvuti, DOS operatsioonisüsteem ja tracker-programm. Veaesteetikast inspireeritud helipaletti kuuluvad klikid, tõrkehelid ja vaeg-bitrate'iga tehnitsistlikud helid.