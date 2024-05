KÕIK TELEVIISORI PÄRAST? Võimud vahistasid menuka räppari ja tema ema

Associated Press teatas, et Kingston, kelle tegelik nimi on Kisean Anderson, võeti California osariigis vahistamismääruse alusel vahi alla. Ühtlasi teatasid võimud, et vahistasid räppari 61-aastase ema Janice Turneri. AP teatas, et šerifi büroo ei ole käimasolevale uurimisele viidates konkreetsete süüdistuste kohta üksikasju avaldanud.