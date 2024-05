Suri ühe kaasaja skandaalseima dokumentaalfilmi režissöör

Spurlock pälvis tunnustuse mitmete dokumentaalfilmide ja telesaadete eest. Ühtlasi teatakse teda kui poistebändist One Direction valminud 3D-filmi autorit.

Spurlocki vend Craig sõnas avalduses, et see oli nende kõigi jaoks kurb päev. «Me jätsime mu venna Morganiga hüvasti. Morgan oli inimene, kes andis oma kunsti, ideede ja suuremeelsuse kaudu maailmale nii palju. Maailm on kaotanud tõelise loomingulise geeniuse ja erilise mehe.»

Morgan Spurlocki tuntuimaks filmiks oli skandaalne dokumentaalfilm «Super Size Me», mis kandideeris 2004. aastal ka Oscar'ile. Filmis jäädvustas Spurlock iseennast, kui sõi 30 päeva ainult McDonaldsis, tellis ainult nn supersuuruses menüüst ning treenis vähem, et elada tõelist keskmise ameeriklase elustiili. Eksperimendi lõpuks väitis Spurlock, et võttis 25 naela juurde ning kannatas maksahäirete all, lisaks langes ta eksperimendi käigus sügavasse depressiooni.

Film teenis ülemaailmselt 22 miljonit dollarit ning algatas Ameerika Ühendriikides diskussiooni rasvumise ja kesiste toitumisharjumuste kohta. Lisaks lõpetas McDonalds filmi ilmumise järel supersuuruses menüüvalikute müümise.

Film on hiljem tekitanud omajagu poleemikat, sest Spurlock on keeldunud oma toidupäeviku jagamisest. Ka on filmis läbiviidud katset hiljem korratud, ent hoopis teistsuguste tulemustega, mis on filmi tõsiseltvõetavuse aja jooksul kahtluse alla seadnud.

Sellegi poolest on filmi alates ilmumisest kasutatud õppematerjalina nii Ameerika kui ka Euroopa, sealhulgas Eesti koolides.

2017. aastal paljastas Spurlock, et on üks põhjuseid, miks #MeToo liikumine vajalik on. Nimelt tunnistas Spurlock, et on olnud korduvalt truudusetu, aga ühlasi on teda endise assistendi poolt süüdistatud seksuaalses ahistamises, mis lahendati kohtuväliselt. Lisaks andis Spurlock teada, et teda süüdistatid ülikooliõpingute ajal vägistamises.

Need ülestunnistused lõpetasid ka Spurlocki karjääri dokumentaalrežissöörina.