Tegemist on haruldase neuroloogilise häire stiff person syndrome’iga (SPS) ehk jäikuse sündroomiga. Juba kümmekond aastat tundis Dion, et tema kehaga pole kõik korras, kuid pärasdt pikki uuringuid jõuti lõpliku diagnoosini.

2008. aastal tundis Dion oma Taking Chances World Touril, et hakkab hääle üle kontrolli kaotama, aga kõrva-nina-kurguarst ei leidnud mingeid kõrvalekaldeid. «Nad uurisid mu häälepaelu igast küljest ja ütlesid, et need on laitmatud,» ütles Dion ja jätkas. Veel viis tuuri. Selle aja jooksul märkas lauljanna, et lihased muutuvad jäigaks ja kõndimiseks on tuge vaja.