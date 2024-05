Cannes'is võidutsesid Vene oligarhi poeg ja lustakas lõbutüdruk

Baker pühendas auhinna kõigile praegustele, kunagistele ja edaspidistele seksitöötajatele ning rõhutas, kui tähtis on teha filme, mis on mõeldud kinos näitamiseks.

Bakeri sõnul on teistega koos kinos filmi vaadata üks toredamaid ühiseid tegevusi. «Me jagame naeru, kurbust, viha, hirmu ja loodetavasti kogeme koos sõprade ja võõrastega katarsist. Seega julgen öelda, et filmi tulevik on sealsamas, kus see algas: kinos,» rääkis filmitegija kõnes.