Suri südamlik laulukirjutaja, kes muutis «Mary Poppinsi» unustamatuks

Nad said kadestusväärse püsitöö pärast seda, kui kirjutasid 1958. aastal Annette Funicellole laulu «Tall Paul» ja jäid sellega Disneyle silma. Varastel 60ndatel kirjutasid nad laule Disney filmidele «The Parent Trap», «In Search of the Castaways» ja «Summer Magic», samuti kõlavad nende kirjutatud laulud komöödiates «The Absent-Minded Professor» ja «Moon Pilot». Walt Disney tahtis toona, et igas Disney filmis kõlaks mõni raadiosõbralik pala.