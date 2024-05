BOSS PUHKAB Tervisehädaga maadlev Springsteen peab kontserdid edasi lükkama

Bruce Springsteeni sotsiaalmeedias avaldatud teates antakse teada, et pärast Marseille's toimuma pidanud kontserdi edasilükkamist ning sellele järgnenud meditsiinilisi uuringuid ja konsultatsioone on rangelt soovituslik, et Bruce Springsteen järgnevaks kümneks päevaks aja maha võtaks.