MIKS MAESTRO KURDIKS JÄI? Beethoveni juuksed paljastasid helilooja tervise kohta midagi jahmatavat

Usutakse, et kuulus helilooja Ludwig van Beethoven suri 56-aastaselt maksa- ja neeruhaigusesse. Küll aga on palju spekuleeritud selle üle, millest olid üldse tingitud Beethoveni paljud terviseprobleemid, sealhulgas kuulmislangus ning kollatõbi. Nüüd on Beethoveni juuksesalkude uurimisel tehtud avastus, mis kõiki helilooja tervisehädasid selgitada võib, vahendab CNN.