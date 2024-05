Linnateatri Hobuveski kameeleonina muutuv lavaruum tundub esmapilgul inglaslikumast inglaslikum, kuid tähelepanelikumal silmitsemisel on end maksma pannud ka siinmail laialt levinud skandinaavialik hall-valge interjöör (kunstnik Joel Väli). Justkui öeldes kogunevale publikule, et ees on ootamas midagi kodust ja tuttavlikku, luues niimoodi võltsturvatunde.