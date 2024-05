VÄÄRTUS KAKS MILJONIT Avaneb võimalus kuulda maailma haruldaseimat albumit

«Once Upon a Time in Shaolin» albumil on huvitav saamislugu.

See salvestati salaja kuue aasta jooksul (aastatel 2007-2013) ning anti välja kahest CD-plaadist koosneva komplektina, mida tehti ainult üks. Jäädavalt kustutati ka digitaalsed helifailid, mis CD-plaatide peale kanti. Teisisõnu, kui CD-plaatidega peaks midagi juhtuma, siis albumit enam ei eksisteerigi. Ühekordse väljalaske teeb tähelepanuväärseks ka tõsiasi, et plaadid on ilusa hõbedast laeka sees. Alguses hoiti seda Marrakechis Marokos asuva hotelli seifis, seejärel pandi see oksjonimajas Paddle8 2015. aastal oksjonile.