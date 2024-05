KINO VABANDAS Oscari-võitja Richard Dreyfuss tuli kinoseansile kleidis ning solvas publikut

Tegi endal margi täis?

Deadline vahendab, et Dreyfuss olevat samuti öelnud, et «keegi ei peaks kuulama mingit kümne-aastast, kes ütleb, et tahab olla poiss ja mitte tüdruk». The Boston Globe'i järgi olevat ta veel väitnud, et vanemad, kes lubavad sellistele lastele soomuutust, on vanematena ebaõnnestunud ja sellised lapsed võivad kunagi veel meelt muuta. Kuidas see kõik seostub 70ndate haifilmiga «Lõuad», on juba omaette küsimus.