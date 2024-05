Suvel avatakse Tallinnas tänavakunstnik Banksy suurnäitus

Eksponaadid on reprodutseeritud ja kogutud spetsiaalselt selle näituse jaoks. Selle Banksy näituse teeb huviväärseks ka tõsiasi, et varasemalt on Banksy töid näidatud ainult popkunstimuuseumis Poco ja palju väiksemas mahus. Tegemist ei ole avalikkuse ees siiani anonüümse Banksy enda poolt heaks kiidetud ametliku näitusega, kuid näituse korraldajad rõhutavad, et kunstniku töid näidates lähtutakse Banksy enda motost «Autoriõigused on luuseritele ©TM».