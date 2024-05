Eesti juurtega tüdruk mängib «Mad Maxi» filmis noort Furiosat. Kes ta on?

Enne seda, kui Furiosa kasvab uues märulifilmis suureks ja vihaseks, mängib tegelaskuju 14-aastane Alyla Browne, kelle ema on eestlane.

Kui uues «Mad Maxi» filmis «Furiosa» kehastab nimitegelast suuremas osas Anya Taylor-Joy, siis filmi esimeses pooltunnis astub noore Furiosana üles lapsnäitleja Alyla Browne, kelle karjäär on võimsalt õhku tõusmas. 14-aastasel Alyla Browne'il on juhtumisi Eesti juured ning tal on nii Austraalia kui Eesti kodakondsus.