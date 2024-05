KUULA Vulgaarne ja raju: tehisintellekt tõi tagasi kaheksakümnendate juuksemetali

Tehisintellektiga loodud hair metali ansambel Cubicle Riot on võtnud kõik žanri iseloomulikumad jooned ning avaldanud singli, mis kõlab täpselt nagu oleks aasta 1984. Cubicle Rioti esimene singel kannab pealkirja «Dipping My N*ts In The Boss's Cup Of Coffee», mille kõla ja sõnum imiteerivad muuhulgas näiteks ansambleid Ratt ja Poison.