INTERVJUU Igor Kotjuh: HeadRead on ideede laat ja väljendusviiside näitus

Korraldustoimkonna liige Igor Kotjuh (pildil) ütleb, et iga festivali kavandamine algab sellele eelneva aasta septembris ning me leiame eest mitmekesiselt sügava ja intrigeeriva programmi. Ise panustab ta ülipõnevate Ukraina luuletajatega.

Selge see, et üks asi on mõnda kirjanikku lugenud olla ja hoopis teise suhte annab isiklik kokkupuude ja kohalolek festivalil. Aga kelle jaoks on see kokkuvõttes olulisem – kas lugejale või kirjanikule endale, või peaks rääkima kuidagi üldiselt, ütleme, «vaimse sfääri» toimimisest?

Siin oleks mõistlik kasutada sidesõna «või» asemel sidesõna «ja», sest kõik on tähtsad. See on ikkagi suur kirjanduspidu, ideede laat ja eri väljendusviiside näitus. Sellisena ta töötab eri suundades korraga.

Meie formaat näeb ette, et kõigepealt küsitleb kirjanikku intervjueerija ja siis tulevad küsimused saalist. Kirjanik näeb, kuhu ta on jõudnud ja kuhu võiks lugejate arvates edasi minna. Sellest võib juhinduda või mitte, aga igal juhul saab kirjanik olulist mõtteainet. Peale selle tutvub ta teiste kirjanikega, kirjastustega, agentidega. Oluline on ju ka suhtlus, mis jääb mikrofoni taha. Väliskirjanikele teeme alati väljasõidu, tihti käiakse Käsmus.