ARVUSTUS Halb karaoke või tähtede sadu?

A24-le iseäraliku turundusmeetmena võis kinosaalide eest leida bändi vokalist ja laulukirjutaja David Byrne’i hiigelülikonna papist väljalõikeid ja veebipoodi lisati bändi temaatilised meened. Projekt omandas uue mõõtme, kui kuulutati välja album «Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads «Stop Making Sense»», milles esitatakse samu lugusid, mida Talking Heads esitab oma eklektilises kontsertfilmis. Erinevuseks asjaolu, et bändi asemel on esitajad kümned tuntud artistid.