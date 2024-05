ARVUSTUS Mõtteainet nii väikestele kui suurtele

Tänaseks vaat et legendaarse sarja looja Jaan Tootsen tunnistas hiljuti ERRile antud intervjuus: «Ma olen alati mõelnud, et «Ööülikool» on ainult tänu sellele hea, et ma ise olen piisavalt loll ja olen julgenud küsida neid kuueaastase lapse küsimusi.» Teatavasti ütleb kõnekäänd, et rumalaid küsimusi pole olemas, ent samas on kartus rumal näida üks halvavamaid üldinimlikke hirme.