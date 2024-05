Kas armastatud komöödiasari võib naasta? Jah, võib küll!

Sofia Vergara, kes kehastas seriaalis särtsakat Gloria Delgado-Pritchettit, avaldas nimelt The Hollywood Reporteri taskuhäälingus «Awards Chatter», et tema naaseks hea meelega oma rolli.

Näitlejanna ütles, et vaatamata sellele, et seriaali lõppemisest on möödunud vaid neli aastat, osaleks ta meeleldi seriaali jätkus. «Lihtsalt selleks, et seda uuesti teha,» märkis näitleja, lisades, et teda isegi ei huvitaks, kas see toob ta karjäärile kasu või kahju.