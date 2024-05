SEKS MÜÜB Menulauliku süüdistus: kõmuleht palkas noori naisi uudiste nimel kuulsustega magama

James Blunt väitis Hay kirjandusfestivalil esinedes, et väljaanne «News of the World» maksis noortele naistele, et need magaksid kuulsustega. Selle eesmärgiks oli, et ajakirjal oleks otsesed allikad, kes jagaksid neile informatsiooni kuulsuste seksuaalelu kohta.

Blunt, kes esitas 2012. aastal News Internationali vastu hagi, tunnistas, et politsei edastas talle hulga «News of the Worldi» e-kirju, kust nähtus, et praeguseks põhja läinud kõmulehe palgal oli vähemalt kaks noort ja ilusat naist, kelle peamiseks tööülesandeks oli «sotsialiseeruda ja kuulsuseid põrutada».

Esmakordselt mainis Blunt süüdistusi oma raamatus «Loosely Based on a Made-Up Story: a Non-Memoir», kus laulja kirjutas, et kõmulehe juurde palgatud tüdrukute eesmärk oli meelitada kuulsused Notting Hilli stuudiokorterisse, kuhu olid muuhulgas paigaldatud kaamerad, seega võeti kogu kohtumine linti ning edastati seejärel kõmulehele.

Blunt tunnistab, et kuna tüdrukud olid kenad ja vaimukad, polnud tal põhjust midagi kahtlustada. Tagantjärele «News of the Worldi» kirjavahetust lugedes aga selgus, et peamine arutelu oli meilivestluses käinud selle ümber, kuidas kõige paremini Blunti orgasmi kirjeldada.

Ajakirja «News of the Worldi» toonane peatoimetaja Andy Coulson läks hiljem vangi, süüdistatuna telefonidesse häkkimises.

«News of the World» oli iganädalane üleriigiline tabloidleht, mis ilmus Ühendkuningriigis igal pühapäeval aastatel 1843–2011. Omal ajal oli see maailma enimmüüdud ingliskeelne ajaleht ja sulgemise ajal oli see endiselt üks suurima tiraažiga inglisekeelseid ajakirju.

Ajaleht keskenduski peamiselt seksiskandaalidele, ning sai seetõttu kurikuulsa hüüdnime «Screws of the World».