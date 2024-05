«Hommikusöögiklubi» staar: Hollywood on predaatoreid täis

Molly Ringwald paljastas, et on püüdnud oma 20-aastast tütart veenda, et ta ei hakkaks näitlejaks, kuna noortel naistel on Hollywoodis tohutult raske. Ringwald, kellest sai 1980. aastatel teismeliste ikoon tänu rollidele filmides «Hommikusöögiklubi», «Pretty in Pink» ja «Kuusteist küünalt», ütles, et teda kasutati noore näitlejana ära.

«Ma ei tundnud Hollywoodis kunagi, et ma kuulun, lihtsalt sellepärast, et ma olin nii noor,» ütles Ringwald. «Tunnen, et olen praegu sotsiaalsem kui siis. Ma olin lihtsalt liiga noor.»

Kui saatejuht Marc Maron Ringwaldile sõnas, et vähemalt ei kasutatud teda ära, vastas Ringwald kiiresti, et Hollywoodis on võimatu olla noor näitleja nii, et sind ära ei kasutata.

«Ma olin noorena kindlasti mitmetes küsitavates olukordades, kuid mul on täiesti uskumatu ellujäämisinstinkt ja ma lihtsalt suutsin välja mõelda, kuidas end predaatorite eest kaitsta,» lisas Ringwald.

Ringwaldi sõnul vaatas ta hiljuti koos tütrega «Hommikusöögiklubi» ning leidis, et osa klassikaks saanud filmi materjalist on iganenud. «Filmis on palju, mida ma tõesti armastan, kuid on elemente, mis ei ole hästi vananenud – nagu näiteks Judd Nelsoni tegelaskuju John Bender, kes sisuliselt ahistab minu tegelast seksuaalselt,» tõi Ringwald välja.