HÜVASTI, INTSIKURMU Kas menukas suvefestival paneb pillid lõplikult kotti?

Paari kolme aasta jooksul drastiliselt muutunud majanduskeskkond on pannud festivali olukorda, kus vanaviisi ei saa ning uus aeg nõuab kohandumist.

«Intsikurmu imedemaa ei sünni tühja koha pealt. Inimesed, aeg ja rahaline ressurss peavad kõik käsikäes käima. Mitu näitajat selles võrrandis on ajas muutunud ning seetõttu vajab festival mõttepausi, et leida lahendus kuidas edasi,» selgitab festivali korraldaja Mihkel Kübar.

Intsikurmu festivali on kümne aasta jooksul südame ja hinge pannud mitmed sajad inimesed ning osa saanud tuhanded külalised. Festivali on läbi aegade külastanud üle 25 000 inimese, osalenud üle 500 vabatahtlikku ning lavalt on läbi käinud üle 300 artisti nii Eestist kui ka välismaalt.

Festival tänab kõiki festivali külastajaid, artiste, toetajaid ja partnereid mõistva suhtumise eest ja loodavad taas kunagi Intsikurmu metsapargis kohtuda.

«Oleme sügavalt tänulikud igale artistile, partnerile ja teile, meie kallid kurmutajad, kes olete nende aastate jooksul olnud meie festivali lahutamatu osa. Teie entusiasm ja toetus on teinud Intsikurmust selle, mis see täna on — kultuurisõprade armastatud kohtumispaik,» ütleb Kübar ning hoiab kõigile sündmuse korraldajatele pöialt.

Kõigile piletiostjatele tagastatakse piletiraha Piletikeskuse poolt automaatselt.

Alates 2013. aastast toimunud festivali korraldajad teatasid juba tänavu aasta alguses, et nende tulevik on lahtine ning festivali toimumine on kahtluse all. Festivali üks juhte Silver Roostik ütles jaanuaris ERR-ile, et festivali toimumise lõplikku otsust veel arutatakse.

Aasta alguses selgus, et sel aastal jääb ära ka Ida-Virumaal juba mitu aastat toimunud Mägede Hääl. Festivali eestvedaja Ivar Murd ütles, et peamised põhjused on majanduskriisiga kaasnev ebakindlus, Ida-Virumaa kestev ääremaastumine ja ka see, et tegemist on algusest peale olnud nišifestivaliga.