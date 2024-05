Raha palju? Populaarne bänd küsib oma uue albumi eest 5 miljonit dollarit

Nimelt on Imagine Dragons Ameerika Ühendriikides käima lükanud kampaania, kus on nende kuues stuudioalbum võimalik lunastada 5 miljoni dollari eest.

Piiratud tiraažis trükitud album tuleb koos digitaalse kunstiteostega ning iga vinüülikoopia sisaldab ainulaadset pusletükki, mis kokku moodustab suurema pildi. Suuri pilte on kokku üheksa ning iga tükk on tõepoolest ainulaadne, nii et iga albumi looga korreleeruva pildi kokku saamiseks oleks justkui vaja osta päris suur hulk albumeid.