Suri Oscareid võitnud filmiprodutsent, kes riskis eluga maffiafilmi «Ristiisa» tehes

«Ristiisa» andis elu filmiajaloo hinnatuimale filmitriloogiale, kuid 70ndatel pani Ruddy sellega proovile enda töö, karjääri ja maine. Frank Sinatra ja teised Itaalia päritolu ameeriklased nimelt tundsid, et film kinnistab stereotüüpi, et itaallased Ameerikas on kriminaalid. Ehtsad gangsterid andsid Ruddyle mõista, et teda jälgitakse. Ühel õhtul kodus olles kuulis Ruddy õues tulistamist ja sai teada, et tema autol on aknad katki lastud. Autosse oli jäetud ähvardav hoiatus, et Ruddy peaks filmi tegemise kiiremas korras katki jätma.