Bruce Willise tütar oma isa dementsusest: me peame tema tervisest rääkima

Eelmisel aastal emaks saanud Rumer Willise sõnul läheb tema isal dementsusest hoolimata hästi. «Ma just käisin isa vaatamas. Mu tütar Lou on hakanud samme tegema. Ta sammus Bruce'i juurde ja see oli lihtsalt nii armas,» rõõmustas 35-aastane Rumer Willis, kes on samuti näitleja.

Bruce Willise 35-aastane tütar Rumer. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

Rumer Willise sõnul on Bruce tütardele väga hea isa. «Ta on otsast lõpuni tüdrukuisa. Ta on mu tütrega nii õrn.»

Saates selgitas Rumer Willis ühtlasi, miks Willise perekond on nii palju avalikult rääkinud Bruce Willise süvenevast dementsusest. 2022. aasta märtsis teatas perekond, et Bruce Willis lõpetab näitlemise tervislikel põhjustel ja sellest saati on ilmunud Willisest sotsiaalmeedias väikeseid videoklippe ja perefotosid, kus Bruce Willise seltsis näiteks sünnipäeva või tähtpäeva tähistatakse.

Bruce Willis 2019. aasta filmis «Trauma Center». Foto: Capital Pictures/Scanpix

«Mu jaoks on haavatavus ja läbipaistvus perekonnana olulised, sest me saame sedasi toetada teisi perekondi, kes sarnase probleemiga silmitsi seisavad. Saame ka tuua rohkem tähelepanu sellele haigusele lootuses, et lõpuks leitakse ravi, mis võiks aidata kedagi teist. See on mu meelest oluline,» selgitas Rumer Willis.