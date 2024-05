SUUR PALGAPÄEV Popstaar Cher võitis pika kohtuvaidluse

California osariigi föderaalkohtunik otsustas kolmapäeval, et Cheril on õigus saada autoritasusid Sonny & Cheri kataloogist.

Nimelt leppisid Sonny Bono ja Cher 1978. aastal oma lahutuse järel kokku, et Cheril on õigus 50-protsendile Sonny & Cheri kataloogi eest saadavatele autoritasudele. Kui Sonny 1998. aastal suri, sõlmisid Cher ja Bono pärijad uue partnerlussuhte, kuid 2015. aastal otsustas Sonny Bono lesk Mary Bono kasutada autoriõiguse seaduse lõpetamisõigust, mis võimaldab laulukirjutajatel või nende pärijatel võtta tagasi kontroll USA avaldamisõiguse üle, kui originaalse lepingu sõlmimisest on möödunud vähemalt 35 aastat.

2021. aastal lõpetas Mary Bono litentsitasude maksmise, misjärel kaebas Cher lese kohtusse, et nõuda tagasi maksmatajäänud autoritasud.

Kolmapäeval otsustas USA ringkonnakohtunik, et Cheril on siiski õigus neile autoritasudele ka siis, kui lepingu lõpetamise õigus on jõustunud. Kolmapäevase otsuse kohaselt on 30. juuni 2022 seisuga Cherile välja maksmata umbes 418 000 dollarit autoritasusid.

Sonny & Cher oli populaarne duo, mis tegutses kuuekümnendate algusest kuni paari lahutuseni 1978. aastal.

Bändi tegutsemisaja jooksul kirjutas Sonny Bono mitu duo suurimat hitti, sealhulgas «I Got You Babe», «Baby Don't Go» ja «The Beat Goes On».