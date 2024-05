Eesti Laulul säranud INGA oma suurtest plaanidest: olen pärale jõudmas!

Inga sõnul oli aasta alguses Eesti Laulul esitusele tulnud lugu «No Dog on a Leash» esimene samm sellel muusikalisel suunal, kuhu ta hetkel rohkem suundumas on ning käesolev värske lugu on sellele loogiline kuigi ehk veidi suvisem ja soojem jätk. WHO on kirjutatud koos Poola produtsendi Jeremi Siejka ja andekate Eesti laulukirjutajate ja produtsentide Frederik Küütsi ja Markus Paloga.