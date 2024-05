KASULIK Marveli-staar noortele näitlejatele: õppige ära, kuidas efektiivselt pissil käia!

Enda sõnul on Larson alati esimene, kes noortele näitlejatele kirjutab ja nendega kontakti leiab, sest tal on mõned väga olulised õppetunnid noortele näitlejatele anda. Ent kui tavaliselt soovitatakse noortele näitlejatele, kuidas oma tööd kõige efektiivsemalt teha või negatiivse tagasisidega toime tulla, siis Brie Larsoni peamine soovitus näitlejahakatistele on see, et nad teeksid iseendale selgeks, kuidas oma kostüümi selga ja seljast ära saada.