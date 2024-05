KAS MÜÜGIREKORD? Pööningult avastatud John Lennoni kitarr tegi ajalugu

Tegemist on 12 keelega Hootenanny akustilise kitarriga, mida Lennon kasutas 1965. aasta albumi «Help!» salvestamisel ning samanimelises filmis. Järgneva viiekümne aasta jooksul pole seda kitarri mängitud ega isegi nähtud. Lennoni poolt sisse õnnistatud kitarr kuulus hiljem Šotimaa kitarristile Gordon Wallerile, kes on üks pool popmuusika tandemist Peter and Gordon. Sealt edasi liikus instrument bändi tuurimänedžeri hoolde.