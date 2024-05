KORRALIK TRALL Tallinna kuumim kontserdipaik tähistab suurejooneliselt oma esimest sünnipäeva

Kui kaks nädalat tagasi võis Paavli Kultuurivabrikus kohata tuhatkond punkrokkarit, siis seekord on oodata festivalile sama suurt rahva hulka. «Esimene aasta oli küll pöörane ja raske, kuid samas ka väga edukas – meie järjepidev kasv näitab, et Paavli on kohaliku kogukonna poolt hästi vastu võetud ning meie julged ja rahvusvahelised artistivalikud näitavad laiemat huvi, mis Eestis eksisteerib,» ütles Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.

Tallinna öölinnapea Natalie Mets nendib, et ööelu nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ei ole pärast COVID-19 pandeemiat päris taastunud ega endine. ««Seda rõõmustavam on, et Paavli Kultuurivabrik kõige kiuste eelmine aasta avanes ning on aasta jooksul järjepidevalt nii mitmekesist programmi pakkunud. Samuti on Paavli Kultuurivabriku tekkimine nihutanud varasemat peamist ööelu piirkonda Telliskivi asumis Tallinna kaardil Kopli suunas ja sellised arengud linnas on alati väga põnevad,» lisas ta.