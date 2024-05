Vaba Akadeemia loeng Mihhail Lotman «Vene kultuur: etüüdid mustades värvides. Lev Tolstoi ja Vladimir Solovjov, 2»​​

Järjekordses vestluses keskendatakse kahele vaieldamatult helgele suurkujule: Lev Tolstoile ja Vladimir Solovjovile. Keskseks teemaks on kurjuse probleem. Näidatakse, kuidas Tolstoi radikaalne kristlus ja vägivallavastasus viib paratamatult mitte üksnes igasuguse riikluse eitamiseni, vaid ka õigusliku nihilismini, samas kui Solovjovi võitlus vene šovinismiga viib rassismini.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.