Lavastuse adressaadiks on märgitud 7+, küllap on parim sihtgrupp peategelaste eakaaslased – Niina ja Alfa on 11-aastased tüdrukud, nutikad, elurõõmsad, seiklushimulised ja, nagu rõhutas autor, täiskasvanuid kammitsevatest eelarvamustest priid. Loo idee on leidlik: anonüümsetel heategudel põhinev salajane lahenduste ministeerium. Igaüks meist võiks sellega liituda! Tähtis teematelg on koolikiusamine, üksijäämise kurb tunne.