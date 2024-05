KURB UUDIS Armastatud rokkansambel on sunnitud oma Euroopa turnee katkestama

Heart on täielikult katkestanud oma Euroopa turnee, et laulja Ann Wilson saaks keskenduda nimetamata meditsiinilisest protserduurist taastumisele. Turnee pidi algama 20. juunil.

Sotsiaalmeediale jagatud postituses märkis bänd, et mai lõppu määratud protseduuri «minimaalne taastumisaeg» on kuus nädalat. Nad jätkavad avalduses: «Heart kahetseb seda kahetsusväärset asjaolu sügavalt ja loodab peagi Euroopasse naasta. Vajadusel saab raha tagasi maksta.»

Ann Wilson jagas oma isiklikul sotsiaalmeedia kontol postitust, kuhu lisas kommentaarina, et fännidel ei maksa siiski muretseda ning temaga on kõik korras. Laulja lisas, et tal on siiski tekkinud olukorra pärast väga kahju.