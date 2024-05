HEAD AEGA, SÕBER Legendaarsed rokkarid mälestavad NBA legendi

Ansambel jagas oma sotsiaalmeedias liigutavat hüvastijätusõnumit, kus muuhulgas mainiti, et Walton oli bändi jaoks oma vaimus ja fänni-mentaliteedis asendamatu. «Hüvasti, hüvasti, me armastame sind rohkem kui sõnad suudavad öelda,» kirjutas bänd oma avalduses.

Mayer kirjutas: «Bill Walton elas elu, mida me ülejäänud võisime loota ainult teisel (või kolmandal) ringil. Ta pööras tähelepanu tõeliselt olulistele asjadele, asjadele, mida me ei peaks silmist kaotama, kuid mis meil sageli siiski ununevad. Üks Billi suuri andeid oli näha elus valgust, millega ta keeldus silmsidet katkestamast.»

«Bill aitas mind oma lahkuse, julgustuse ja sõprusega trepist üles. Teda igatsetakse nii sügavalt, kuid tema lähenemist elule ei unustata kunagi. Ma arvan, et on päris hea nõuanne endale meelde tuletada, et kui ajad lähevad raskeks, siis teeskle lihtsalt, et sa oled Bill Walton ning asjad saavad taas korda,» lõpetas Mayer oma hüvastijätusõnumi.