Mõrvarlikku klouni kehastanud Bill Skarsgård: stuudio oli minu suhtes alatu

Bill Skarsgård sõnul ei olnud see stuudiost eriti kena, et nad avaldasid esimese Pennywise'i foto enne filmimist, sest see tekitas fännides vastureaktsiooni ja ta ise koges «nii palju vihkavaid arvamusi».

«Kui sa oled 26-aastane, siis sa ei tunne end tingimata noorena, aga hiljem tagasi vaadates saad sa aru, et sa olid tegelikult täiesti laps. See oli liiga vara, et teha midagi, millele on koondunud nii palju silmi ja pandud nii palju ootuseid,» nentis näitleja.

Samas toob Skarsgård välja, et kogu negatiivne tagasiside, mida ta koges, andis talle näitlejana julgust juurde. «Ma sain aru, et näitlejatöö juures on kõige olulisem see, et minu rollid mulle endale meeldiks. See avas minus midagi ja see andis mulle kindlustunde, et suudan vastu võtta iga väljakutse,» lisas näitleja.