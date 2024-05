NÄDALA RAAMAT Tusane kirjanik avab kaetanud silmad

William Somerset Maugham saabub 1920. aastate alguses Penangi hea sõbra Roberti ning tema naise Lesley juurde. Maugham on majanduslikult, kehaliselt ja emotsionaalselt laostunud, ta on tusane ja rusutud ning kõik, mis teda kord erutas, võimestas ja inspireeris, muserdab teda nüüd. Ta on end kaotanud ning mõneti näib, et loodabki kadunuks jääda, lasta lootusetusel end matta.