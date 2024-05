AUHINNAKANDIDAAT Libedad pundunud huuled roomasid nägu mööda nagu teod

See raamat on omamoodi jätk 2011. aastal ilmunud «Aloisele» – klassikalisele rüütliromaanile, mis peaks eriti meeldima lugejatele, kel on teismeeast ikka veel silme ees Ivanhoe ja teised turvistes kangelased. Eriomaselt naissoost lugejatele, keda poistele suunatud seikluslood ei pruugi lõpuni veenda. Ent juba tolles teoses oli seiku, mida tavaliselt ajaloolistes seiklusjuttudes ei kohta. Naiivse armastusloo asemel andis see mõtteainet naiseks olemise ja seksuaalse vägivalla üle, mis oli kõik muidugi osavasti žanripuhaste intriigide vahele pikitud.