NÄDALA SARI Parim telesari, millest te midagi ei teadnud

Niisuguseid asju saab teada telesarjast «Tokyo Vice», mis on ilmselt parim sari, millest te pole midagi kuulnud ega näinud. Kahehooajaline sari tegeleb nii Jaapani kriminaalse allilmaga kui ka sellega, kuidas üksik kangelane (mees muidugi!) vaenulikus ümbruses kõige kiuste eesmärgi poole rühib. Jake Adelstein (keda kehastab sarjas Ansel Elgort) on päris ajakirjanik, kes ka Tokyos töötanud, ning sari põhineb mingis osas tema enda mälestustel.

Tegevus toimub läinud sajandivahetusel. Adelstein, kuskilt USA Kesk-Läänest pärit noor ajakirjanik ja japanofiil, otsustab, et peab tööle saama ajalehte Meicho Shimbun. See on ajaloo, traditsioonide ja mõjukuse poolest umbes nagu Postimees Eestis. Adelstein on jaapani keele ja kultuuri endale nii selgeks teinud, et edestab tööle kandideerimise eksamil sadu jaapanlasi. Temast saab esimene gajin (halvustav nimetus valgenahkse kohta Jaapanis), kes eales Meichosse tööle saanud.