Aga see on vaid mündi üks pool. Leedu helilooja Dainius Pulauskase muusika on väga teatraalne ja lavastuse koreograafide jaoks koorus sellest põnev ning ootamatute pööretega lugu maffiagängi öistest seiklustest. Nii ei tee «Jazz-balleti klubi“ kümneliikmeline bänd ja kaheksa tantsijat mitte ainult ägedat omavahelist koostööd, vaid toovad ka lavale plejaadi värvikaid ja omanäolisi karaktereid ning haarava gängsteriloo. «See on ikkagi teater!» kinnitab Triinu Upkin.