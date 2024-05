Lugeja on kindlasti märganud, et meedia on üle ujutanud üllitistega, mis halastamatult stigmatiseerivad värvuliste seltsi vareslaste sugukonda kuuluvat lindu, kes on oma elupaigaks valinud vaikse ja kauni ülikoolilinna, mis tänavu kannab Euroopa kultuuripealinna auväärset tiitlit.