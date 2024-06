Lucy Worsley (1973) on inglise ajaloolane, kuraator ja telesaadete juht – tema nägu on hästi teada ka kultuuri- ja ajaloohuvilisele eesti vaatajale. Väikest My’d meenutava oleku taha peidab ennast ülimalt haritud ja vaimukas vaim.

Worsley on teinud ja juhtinud ajalooteemalisi saateid, saatesarju ja dokumentaale juba 2009. aastast. Need ei hämmasta mitte ainult oma kvantiteediga, vaid ka haardega – Worsley on uurinud muu hulgas Tudorite ja Romanovite valitsejaid, kuninganna Victoriat, inglaste eluolu läbi sajandite, toidu ja riiete ajalugu ja sedagi, kuidas Mozart Londonis käis.