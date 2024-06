Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul on Euroopa kultuuripealinn mõeldud kõigile, ka meie pisematele, kes ise eriti palju ei liigu. «Meie programm pakub kogemusi terve elukaare ulatuses – sünnist kuni kõrge eani. Kipume unustama, et ka beebid on väga oluline sihtrühm. Meil on väga hea meel, et «Kõige alguse galerii» pisikeste poolt hästi vastu võeti,» ütles ta.