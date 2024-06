VIDEO Uus Ozzy Osbourne? Rokkar sattus esinedes nahkhiirega kähmlusesse

Ansambliga The Pretty Reckless esinedes hammustas Momsenit nimelt nahkhiir. Laulja jagas Instagramis, et selle tulemusena peab ta läbima kaks nädalat marutaudivastast kuuri.

«Väga rock 'n' roll hetk! Kolmapäeval Sevillas esinedes, kõikidest lugudest just «Witches Burni» ajal, lendas nahkhiir mulle peale ning klammerdus mu jala külge... mul polnud õrna aimugi, kuni rahvahulk jätkas karjumist ja mu jalale osutamist... ta oli armas, aga ta hammustas mind, nii et marutaudisüstid järgmised kaks nädalat!» kirjutas Momsen postituses.

Laulja jagas sotsiaalmeedias ka videot, kust on näha ka nahkhiir. Videost paistis, et Momsen ei teadnud esialgu, et nahkhiir on tema kleidi külge klammerdunud.