Filmilegend Robert De Nirolt võeti ära prestiižne juhiauhind, kuna korraldajad pidasid tema Donald Trumpi kohtuprotsessi ajal peetud tulihingelist kõnet «häirivaks» ning leidsid, et «härra De Niro hiljutine kõne on segavaks faktoriks ja toob negatiivset tähelepanu».

Nimelt pidi Oscari-võitjast näitleja järgmisel nädalal üles astuma National Association of Broadcasters Leadership Foundationi pidulikul auhindade jagamisel, kus ta pidi pälvima asutuse kõrgeima autasu ehk auhinna, mis tunnustaks tema heategevuslikku tööd ja avalikku teenistust. Tema kutse tseremooniale on aga nüüd tagasi võetud.

«Kui Trump 2016. aastal kandideeris, oli see nagu nali,» ütles ta kohtumaja ees peetud kõnes. «Ta on pätt, kes kandideerib presidendiks. See ei tohiks kunagi juhtuda. Oleme unustanud ajaloo õppetunnid, mis näitasid meile kloune, keda ei võetud tõsiselt enne, kui neist said tigedad diktaatorid. Trumpiga on meil teine ​​võimalus ja keegi ei naera praegu.»